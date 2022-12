Festival « Avec le Temps » Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Ville de Marseille Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement EUR 12 33 Comme chaque année, depuis 1999 Marseille se met au diapason de la chanson dans un savant mélange entre têtes d’affiches et jeunes artistes en émergence dont le festival s’attache à promouvoir leurs talents.



La 25e édition du festival Avec Le Temps célébrera, comme à son accoutumé, une scène actuelle francophone plurielle, à Marseille mais aussi aux alentours.



Le festival de chanson française marseillais revient pour une édition encore plus riche et ambitieuse que jamais.



Encore une occasion de célébrer la musique francophone et les scènes actuelles, à Marseille mais aussi aux alentours. Vivre avec son temps, c’est avoir l’ambition autant que l’humilité de s’intéresser à ce qui naît, tout en sachant assumer le temps qui passe.



Au programme à Marseille :



JEANNE ADDED

BERTRAND BELIN

FLAVIEN BERGER

JOHAN PAPACONSTANTINO

EMMA PETERS

LE NOISEUR

MAYFLY

BAGARRE

LES LOUANGES

GARGÄNTUA

Le festival de la scène plurielle actuelle francophone.

