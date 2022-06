EXPOSITION TJEERD ALKEMA « UN POINT DE VUE PARTICULIER » Sigean Sigean Catégories d’évènement: Aude

Aude Sigean EUR 5 5 Exposition d’été avec l’artiste néerlandais Tjeerd Alkema avec un parcours allant des années 1970 aux années 2020. Cette exposition est réalisée en partenariat avec la FRAC Occitanie Montpellier et s’inscrit dans le cadre de l’opération Horizons d’eaux #6 qui propose un ensemble d’expositions sur le territoire régional, auquel le L.A.C participe pour la première fois. Une monographie de Tjeerd Alkema éditée par les éditions Méridianes sera disponible en septembre.

Layla Moget, commissaire générale, Emmanuel Latreille, commissaire associé. Ouvert du jeudi au dimanche. +33 4 68 48 83 62 https://lac-narbonne.art/tjeerd-alkema Sigean

