EXPOSITION TEMPORAIRE : « VÉNUS », LES REPRÉSENTATIONS FÉMININES DE LA PRÉHISTOIRE Aurignac, 6 juillet 2022, Aurignac.

EXPOSITION TEMPORAIRE : « VÉNUS », LES REPRÉSENTATIONS FÉMININES DE LA PRÉHISTOIRE

Avenue de Benabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre

2022-07-06 – 2022-12-11

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre

Aurignac

Haute-Garonne

Aurignac

En Haute-Garonne, dans le Comminges, un coup de pioche donné il y a 100 ans révèle au monde un remarquable vestige archéologique de la Préhistoire. Le 9 août 1922, Suzanne et René de Saint-Périer font une découverte majeure dans la grotte des Rideaux, située au cœur des Gorges de la Save, sur la commune de Lespugue. Ils mettent au jour une petite statuette féminine : la fameuse Vénus de Lespugue. Sculptée en ronde-bosse, dans de l’ivoire de mammouth, elle date du Gravettien (entre 34 500 et 25 000 ans avant notre présent). Cette représentation va alors bouleverser le monde de la recherche et de l’art en portant un regard nouveau sur les populations préhistoriques.

L’année 2022 marque le centenaire de cette découverte. À cette occasion, le Musée de l’Aurignacien vous présente une exposition temporaire qui vous invite à entrevoir la diversité des représentations féminines du Paléolithique et soulèvera de nombreuses questions : Que signifient ces représentations ? Quelle est leur répartition à l’échelle mondiale ? Combien de « vénus » préhistoriques ont-été, à ce jour, retrouvées ? Que nous révèle aujourd’hui la Vénus de Lespugue ? Cette exposition ludique et participative lève donc le voile sur les savoir-faire techniques et sur l’univers symbolique de ces populations préhistoriques. Cependant, de nombreux mystères perdurent …

Exposition en partenariat avec le musée de Montmaurin, le musée de Tautavel, le musée de l’Homme, le Museum d’Histoire Naturelle de Paris et le musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco. /! Entrée comprise dans le billet d’entrée.

Dans le cadre du centenaire de la découverte de la Vénus de Lespugue, viens découvrir cette exposition qui retrace les différentes représentations féminines de la préhistoire !

