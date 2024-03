Exposition Les Arlésiennes la rue donne sur les arènes Arles, vendredi 29 mars 2024.

Exposition Les Arlésiennes la rue donne sur les arènes Arles Bouches-du-Rhône

Les Arlésiennes et leurs costumes sont une source d’inspiration pour la parisienne que j’ai été et l’artiste habitant Arles depuis 4 ans que je suis devenue. Des tissus magnifiques, des postures gracieuses tout un langage corporel !

Linogravure couleur sépia impression sur papier.

Il s’agit d’une technique que je viens de découvrir lors d’un stage à l’atelier Cycles à Arles qui me permet de diversifier mon étude et mon regard sur un même thème. Cette technique est vraiment intéressante et je la trouve très esthétique.

Huile sur toile grand format

Rue du refuge où se tient mon atelier j’ai pu reproduire le passage de trois arlésiennes en costume, bergères d’un petit troupeau de moutons.

Dessin à l’aquarelle trois jeunes Arlésiennes en costume traditionnelle.

Elles font partie d’une série d’Arlésiennes à l’aquarelle. Je me suis inspirée d’une de mes photos prises lors de leur sortie parmi les belles demoiselles, dames, grand-mères et petits enfants. Je les ai trouvé charmantes et gracieuses chacune posant pour moi “sage comme une image”.

Les Arlésiennes portent des costumes traditionnels si variés et si beaux que l’artiste que je suis n’a qu’une envie c’est de les peindre sous toutes les coutures (si je peux dire) que ce soit à l’aquarelle, à l’huile et récemment en utilisant la linogravure ce qui génère un autre regard sur les détails, les postures et dans la répétition d’une même gravure fait évoluer le trait et la lumière d’un noir et blanc ou de différents sépias.

Mon univers artistique est très inspiré par la nature mais aussi par les corps jusqu’à présent il s’agissait de nus. Les Arlésiennes en costumes ont révélé un autre aspect de mon désir de peindre. Je recherche la surprise dans des thèmes très diversifiés et qui me touchent que ce soit dans leur légèreté ou dans leur profondeur, qu’ils soient gais ou tristes, colorés ou monochrome, je traduis mes émotions voire mes extases par la couleur, ma curiosité, mon observation, ma mélancolie par le monochrome. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 14:00:00

fin : 2024-04-10 17:00:00

la rue donne sur les arènes 41 rue du Refuge

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur atelierdurefuge@gmail.com

L’événement Exposition Les Arlésiennes Arles a été mis à jour le 2024-03-18 par Office de Tourisme d’Arles