Exposition Le Châtelet, samedi 30 mars 2024.

Exposition Le Châtelet Cher

Samedi

Exposition sculpture bois et plâtre

Dans le jardin du musée de la poterie: Stéphane KOCH vous propose de grandes statues en terre cuite et une en zinc. Une série de sculptures nouvelles, exemplaires uniques qui n’ont pas été exposées auparavant et sont crées spécialement pour le Musée des Archers. Cette exposition est accompagnée par les sculptures en bois de DL6. Sculptures originales et ludiques plus ou moins cachées dans le jardin du musée et que Denis LANGAGNE propose pour permettre aux petits comme aux grands d’aborder l’art tout en s’amusant. Toutes ces expositions sont gratuites. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-08-31

Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire

