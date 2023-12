Tout est chamboulé Rue de Séraucourt Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Bourges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05 10:30:00

fin : 2024-06-09 Spectacle pour les tout petits. En collaboration avec l’illustrateur Vincent Mathy, et inspiré de son livre Jungle, les cubes prennent vie grâce à l’imaginaire des deux comédiens..

La Compagnie En Attendant propose un spectacle ludique où les cubes permettent d’éveiller les sens du public car tout est permis. .

Rue de Séraucourt

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

