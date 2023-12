Brocante Place du Champ de Foire Lignières Catégories d’Évènement: Cher

Lignières Brocante Place du Champ de Foire Lignières, 25 août 2024, Lignières. Lignières Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-08-25

fin : 2024-08-25 Pour trouver la pièce rare, craquer sur un objet coup de cœur ou pour compléter sa collection, tous les prétextes sont bons pour aller sur chiner ou simplement se promener..

Brocante organisée par l’AAPPMA de Lignières EUR.

Place du Champ de Foire

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

