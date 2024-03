visite libre Le Buisson de la Gariole Aubigny-sur-Nère, dimanche 2 juin 2024.

visite libre Parc paysager d’un hectare en respect avec l’envirronement .1992 ce champ agricole cultivé en avoine va se construire au fil des années .Nous l’avons arboré avec beaucoup d’essences locales ou acclim… Dimanche 2 juin, 10h00 Le Buisson de la Gariole entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Parc paysager d’un hectare en respect avec l’envirronement .1992 ce champ agricole cultivé en avoine va se construire au fil des années .Nous l’avons arboré avec beaucoup d’essences locales ou acclimatées.Davidia, Tulipier de Virginie, Gingko,Liquidambars , bouleaux, chênes, hêtres,arbres fruitiers etc…,Des haies existantes ont été conservées pour apporter de l’authencité puis nous avons fragmenté l’espace avec de nombreuses haies de charmilles.Les rosiers,les vivaces viennent s’appuyer sur les bâtis et offrent une longue floraison. Des arbustes variés se sont donnés rendez-vous avec les objets chinés.Depuis longtemps, nous pratiquons une tonte qui laisse place à la biodiversité végétale et animale . Atypique,personnel,original seront au rendez vous de votre balade. On vous attend !

Le Buisson de la Gariole 130, avenue du Général-Leclerc, 18700 Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire Jardin intime offrant charme, diversité végétale et paysagère (10 000 m²). Route départementale 940, route de Bourges

