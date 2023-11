Jardins suspendus Sancerre, 2 juin 2024, Sancerre.

Sancerre,Cher

Venez découvrir les jardins suspendus de la cité médiévale !

A Sancerre, animations et expositions prévues tout au long de la journée..

2024-06-02 fin : 2024-06-02 18:00:00. .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



Come and discover the medieval town’s hanging gardens!

In Sancerre, events and exhibitions are scheduled throughout the day.

Venga a descubrir los jardines colgantes de la ciudad medieval

En Sancerre, hay programados actos y exposiciones durante todo el día.

Entdecken Sie die hängenden Gärten der mittelalterlichen Stadt!

In Sancerre sind den ganzen Tag über Animationen und Ausstellungen geplant.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois