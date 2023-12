La Méthode du Dr Spongiak Rue de Séraucourt Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher La Méthode du Dr Spongiak Rue de Séraucourt Bourges, 4 juin 2024, Bourges. Bourges Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2024-06-04

fin : 2024-06-07 Spectacle de la compagnie belge Moquette Production. Les marionnettes, la musique, le conte ainsi que les animations proposent un cocktail qui séduira aussi bien les enfants que les parents. Spectacle à partir de 5€.

Ce spectacle aux multiples disciplines offre un regard humoristique sur la relation parent – enfant. .

Rue de Séraucourt

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

