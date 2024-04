Visite guidée et commentée Prieuré et jardin de Notre-Dame d’Orsan Maisonnais, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée et commentée sur le jardin, le lieu et son histoire 1 et 2 juin Prieuré et jardin de Notre-Dame d'Orsan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T15:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Visite guidée et commentée sur le jardin, le lieu et son histoire

Prieuré et jardin de Notre-Dame d’Orsan Prieuré d’Orsan, 18170 Maisonnais Maisonnais 18170 Cher Centre-Val de Loire Ce Prieuré fondé en 1107 abrite un ensemble de jardins contemporains inspirés du Moyen Âge. Tressages et palissages forment le cloître de verdure, les parterres surélevés, les gloriettes et les tonnelles. Le propriétaire et son équipe de jardiniers y célèbrent l’art du jardinage à travers potagers, vergers, clos de simples, labyrinthe et roseraie. Sortir à Saint-Amand-Montrond, prendre la direction Lignières, puis Morlac par la D3 et Ids-Saint-Roch par la D70. Arriver à la D65 et tourner à gauche, le prieuré d’Orsan est à environ 50 m

