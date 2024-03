Visite du Parc floral d’Apremont Château et parc floral d’Apremont-sur-Allier Apremont-sur-Allier, vendredi 31 mai 2024.

Visite du Parc floral d'Apremont

31 mai – 2 juin
Château et parc floral d'Apremont-sur-Allier
Gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:30:00+02:00 – 2024-05-31T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Le Parc Floral d’Apremont-sur-Allier, situé à une dizaine de kilomètres de Nevers, dans la région du Berry au cœur de la France, offre un cadre exceptionnel, semblant suspendu dans le temps. Le château, qui se dresse sur la rive gauche de la rivière, crée une toile de fond majestueuse. À ses pieds, le long de la rive boisée de l’Allier, s’étend une enfilade de charmantes maisons médiévales, chacune avec son propre petit jardin, des haies en topiaire, des fleurs et des plantes grimpantes. C’est là, au milieu des années 1970, que Gilles de Brissac a conçu son parc paysager de près de 5 hectares, véritable bijou de fantaisie, où se mêlent l’abondance des jardins anglais et la rigueur des parcs à la française. Le parc floral d’Apremont n’est pas le jardin du château. Gilles a choisi de l’intégrer au village classé parmi les plus beaux de France, afin qu’il en soit la suite naturelle.

Château et parc floral d’Apremont-sur-Allier Château, 18150 Apremont-sur-Allier Apremont-sur-Allier 18150 Cher Centre-Val de Loire Crée par Gilles de Brissac en 1977, le Parc floral d’Apremont, labellisé « Jardin Remarquable », vous propose une promenade hors du temps.

Une cascade chantante, un jardin blanc, des massifs débordants de fleurs aux couleurs éclatantes, des petites maisons parfaitement intégrées, des arbres rares, trois fabriques exotiques, des voûtes de glycines odorantes donnent à ce parc son caractère magique.

Les écuries du château abritent une exposition annuelle ainsi qu’une collection unique de 9 calèches du XIXe siècle. A 14 kms de Nevers, 60 kms de Bourges et 250 kms de Paris par l’Autoroute 77, sortie n°37

