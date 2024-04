Visite « Le jardin de Lazenay à voir et à goûter » Jardin de Lazenay Bourges, samedi 1 juin 2024.

Visite « Le jardin de Lazenay à voir et à goûter » Pour les 30 ans du jardin de Lazenay, la Ville d’art et d’histoire s’associe au service des Espaces verts de la Ville de Bourges, pour une intervention à deux voix sur l’histoire du jardin et une déc… Samedi 1 juin, 15h30 Jardin de Lazenay Gratuit, sans inscription

Pour les 30 ans du jardin de Lazenay, la Ville d’art et d’histoire s’associe au service des Espaces verts de la Ville de Bourges, pour une intervention à deux voix sur l’histoire du jardin et une découverte de plantes comestibles.

Jardin de Lazenay Avenue du Val-d’Auron 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 57 82 43 http://www.ville-bourges.fr

Ville de Bourges