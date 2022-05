EXPOSITION DU COLLEGE DE FLORENSAC : HUMANIMALIS Florensac Florensac Catégories d’évènement: Florensac

Hérault

Florensac

2022-06-08 – 2022-06-30

2022-06-08 – 2022-06-30

Les élèves de 4eme et ceux de l'IM-pro Saint-Hilaire, en collaboration avec l'artiste David Pitre, nous présentent leur sculpture et son processus d'élaboration : une chimère mi-homme, mi- bête, mi- oiseau.

