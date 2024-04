Exposition de peintures de Katherine Hamon Maison Citoyenne Caumont-sur-Aure, vendredi 5 avril 2024.

Exposition de peintures de Katherine Hamon Maison Citoyenne Caumont-sur-Aure Calvados

Vendredi

Venez découvrir les peintures de Katherine Hamon à la médiathèque de Caumont-sur-Aure.

Katherine Hamon a consacré sa vie à la peinture et à la Photographie. Elle a exposé un peu partout dans le monde. Son oeuvre ne connaît pas on plus de frontières entre figuratif et abstraction. Katherine Hamon était en quête de l’invisible dans le visible et du visible dans l’invisible. Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi 9h-18h et le samedi 10h-13h.

Venez découvrir les peintures de Katherine Hamon à la médiathèque de Caumont-sur-Aure.

Katherine Hamon a consacré sa vie à la peinture et à la Photographie. Elle a exposé un peu partout dans le monde. Son oeuvre ne connaît pas on plus de frontières entre figuratif et abstraction. Katherine Hamon était en quête de l’invisible dans le visible et du visible dans l’invisible. Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi 9h-18h et le samedi 10h-13h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-06-22

Maison Citoyenne Médiathèque

Caumont-sur-Aure 14240 Calvados Normandie mediatheque@caumont-sur-aure.fr

L’événement Exposition de peintures de Katherine Hamon Caumont-sur-Aure a été mis à jour le 2024-03-28 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie