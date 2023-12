WARGAMING – WARLORD GAMES Lotissement Omaha Center Colleville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Colleville-sur-Mer WARGAMING – WARLORD GAMES Lotissement Omaha Center Colleville-sur-Mer, 4 juin 2024, Colleville-sur-Mer. Colleville-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2024-06-04 10:00:00

Exposition de maquettes, initiation et animations autour du jeux de figurines de la marque Warlord Games, sous le chapiteau d’Overlord Museum. : Bolt Action et Blood Red Skies. Présence de l’équipe Warlord France mais aussi Britannique. Ouvert à tous.

Lotissement Omaha Center OVERLORD MUSEUM

Colleville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie

