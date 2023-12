Concert d’accueil des familles et amis des vétérans du Major Howard Esplanade ouest de la salle polyvalente Bénouville, 1 décembre 2023, Bénouville.

Bénouville,Calvados

Concert – The Massed Band of the Pegasus Memorial, orchestre britannique sur l’esplanade ouest de la salle polyvalente..

2024-06-05 19:00:00 fin : 2024-06-05 20:00:00. .

Esplanade ouest de la salle polyvalente Rue du Grand Clos

Bénouville 14970 Calvados Normandie



Concert by ? The Massed Band of the Pegasus Memorial, British orchestra on the west esplanade of the multi-purpose hall.

Un concierto ? La Massed Band of the Pegasus Memorial, orquesta británica en la explanada oeste de la sala polivalente.

Konzert ? The Massed Band of the Pegasus Memorial, britisches Orchester auf der westlichen Esplanade der Mehrzweckhalle.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Caen la Mer