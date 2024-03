Projection du documentaire « 1944 les colis sont bien arrivés » réalisation Arnaud Blin Cinénacre Douvres-la-Délivrande, mardi 4 juin 2024.

En juin 2024, le monde entier commémorera le 80e anniversaire du débarquement. Mais derrière cette grande histoire se cache celle, totalement inconnue, de deux enfants israélites Arthur et Adrien Ostier. Agés alors de 8 et 6 ans, leurs parents les cachèrent, en mars 1944, dans la congrégation de la Vierge Fidèle à Douvres-la-Délivrande, en Normandie. Pour les sauver de la barbarie nazie. Sans savoir qu’ils allaient se retrouver, deux mois plus tard, au coeur du plus grand événement de la Seconde Guerre Mondiale.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04 18:00:00

fin : 2024-06-04 20:00:00

Cinénacre 6 allée du Temps Libre

Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie infos@semaineacadienne.net

