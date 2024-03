Exposition « les jeux insolites » Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel Mézidon Vallée d’Auge, mardi 4 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-04T14:00:00+02:00 – 2024-06-04T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-19T14:00:00+02:00 – 2024-06-19T18:00:00+02:00

En 2024, c’est à Paris et dans toute la France que seront accueillis les Jeux Olympiques d’été. L’exposition les Jeux Insolites revient sur ce phénomène sportif, véritable fête mondiale et chambre d’échos des évolutions sociales, politiques et économiques de ces 100 dernières années.

Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel 128 rue Jules Guesde, 14270 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Calvados Normandie 02 31 20 14 20 [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque-mezidon@agglo-lisieux.fr »}] Pendant la période scolaire :

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 16h45 à 19h

Le mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30

Pendant les vacances scolaires :

Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 Gratuit

exposition

Bibliothèque du calvados