Remembrance Tour, circuit des 3 cimetières du Commonwealth 1944-2024, STM se souvient. Tilly-sur-Seulles, mardi 4 juin 2024.

Convoi de véhicules militaires de 1944 passant par les cimetières du Commonwealth de Tilly-sur-Seulles, Hottot-les-Bagues et Fontenay-le-Pesnel.

Présentation statique des véhicules et dépôt de gerbes sur les lieux d’arrêt.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04 14:00:00

fin : 2024-06-04 16:00:00

D13

Tilly-sur-Seulles 14250 Calvados Normandie contact@goldbeach-tourisme.fr

