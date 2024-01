[D-DAY FESTIVAL NORMANDY] D-Day, soldats français et britanniques objectif Amfreville Amfreville, mercredi 5 juin 2024.

Découvrez le bourg d’Amfreville, qui, du fait de sa position stratégique, fut occupé pendant 4 ans par les soldats allemands puis pendant 2 mois par les alliés. Retour sur le quotidien des soldats et des civils pendant la guerre, et sur la libération de la commune.

Inscription obligatoire.

Centre bourg

Amfreville 14860 Calvados Normandie

Début : 2024-06-05 15:00:00

fin : 2024-06-05



