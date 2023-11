Midnight ceremony Esplanade du Major Howard Bénouville, 1 décembre 2023, Bénouville.

Bénouville,Calvados

Cérémonie en l’honneur du Major Howard, en présence de sa fille..

Mercredi 2024-06-05 23:30:00 fin : 2024-06-06 . .

Esplanade du Major Howard stèle du Major Howard (près du Pegasus Bridge)

Bénouville 14970 Calvados Normandie



Ceremony to honor Major Howard, in the presence of his daughter.

Ceremonia en honor del Mayor Howard, en presencia de su hija.

Zeremonie zu Ehren von Major Howard in Anwesenheit seiner Tochter.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Caen la Mer