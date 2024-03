Explor Games® Folle histoire au Château de Creil Creil, lundi 1 janvier 2024.

Tout en résolvant une enquête pour sauver le roi Charles VI, vous découvrirez les espaces extérieurs du Musée Gallé-Juillet. A vos baskets, l’avenir du royaume dépend de vous !

Nous sommes en 1393, la guerre de 100 ans fait rage. Un mal ronge le roi de France Charles VI le Bien-Aimé et le Royaume de France est placé sous la régence du Duc de Bourgogne. Vous avez été mandés pour aider Ewen, afin de mener votre enquête, et secourez ainsi le Royaume de France au travers de ce jeu de piste numérique de défis et d’énigmes ! Dans le jardin du musée et aux abords.

Tarif: 40€ pour le groupe de 2 à 5 personnes.

Tout public, dès 6 ans.

Renseignement et réservation au 03 44 29 51 50 ou par mail musee@mairie-creil.fr 4040 40 .

Début : 2024-01-01 10:30:00

fin : 2024-12-31 12:30:00

Place françois Mitterrand

Creil 60100 Oise Hauts-de-France musee@mairie-creil.fr

