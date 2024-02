Visite de l’Asinerie du Vauroux Le Vauroux, dimanche 2 juin 2024.

Visite de l’Asinerie du Vauroux Le Vauroux Oise

Rencontrez André et ses ânes, ânesses et ânons pour une visite atypique. Des ânes, ilen a beaucoup ! Cet élevage, l’un des plus grands de France, ouvre ses portes letemps d’une après-midi. Profitez d’un moment

en famille au contact des équidés et découvrez le petit musée rempli de

voitures hippomobile. De quoi valoriser et changer l’image que l’on se fait de cet animal…têtu !6 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 15:00:00

fin : 2024-06-02 17:00:00

Le Vauroux 60390 Oise Hauts-de-France contact@ot-paysdebray.fr

