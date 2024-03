Les Nuits des Forêts à Chantilly Chantilly, vendredi 7 juin 2024.

Les Nuits des Forêts à Chantilly Chantilly Oise

Les Nuits des Forêts reviennent du 7 au 16 juin !

Toutes les animations sont gratuites et sur réservation impérative avec m.labbe@ville-chantilly.fr

Dimanche 9 juin, 16h

CONTE MUSICAL

d’après Le ballet de la Merlaison . Les enfants partent pour un nouveau

voyage dans l’univers musical de Petra Mengeringhausen. La musicienne vous retrouve en forêt pour vous faire découvrir (et jouer !) son interprétation d’une composition écrite et dansée par Louis XIII à Chantilly en 1635 Le ballet de la Merlaison ! /// RDV Poteau du Puits, à partir de 4 ans, durée 1h.

mardi 11 juin, 20h

RUNNING 100% forêt

En compagnie d’un coach sportif, partez pour un running à travers la forêt. Sur votre parcours, des arrêts vous permettront de faire des exercices de renforcement musculaire et des spécialistes de la forêt vous feront découvrir son histoire et les enjeux auxquels elle est aujourd’hui confrontée.

RDV Château de la Reine Blanche,

distance 8 km, durée 2h, niveau intermédiaire.

En partenariat avec TON COACH SPORTIF.

Jeudi 13 juin, 20h30

RANDONNÉE

À la découverte des bornes armoriées en compagnie d’une conférencière pour découvrir et mieux comprendre le rôle des bornes implantées par Anne de Montmorency au XVIesiècle.

RDV au carrefour de la Table de Montgrésin, durée 1h30 environ.

Samedi 15 juin, 15h

LASER RUN

Initiez-vous à la dernière épreuve du pentathlon moderne. L’épreuve consiste à enchaîner des boucles alternant tirs au laser et course à pied sur une distance de 300m.

Activité animée par Thomas Frachey. Possibilité de s’inscrire en équipe

jusqu’à 3. Quatre sessions à partir de 15h, départ toutes les 30 minutes, tout public à partir de 10 ans, RDV donné à l’inscription.

Samedi 15 juin, 20h30

CONCERT NOCTURNE EN FORÊT

L’ensemble de guitares du Ménestrel, Conservatoire de musique de Chantilly et de l’aire cantilienne et leur professeur Alain Pizzioli vous préparent un programme composé de 13 morceaux qui vous feront

voyager du Brésil à la danse écossaise en passant par des danses de la Renaissance et d’autres surprises. Une bulle musicale en pleine nature et hors du temps.

RDV table de Montgresin, durée 40 min environ. 00 0 .

Début : 2024-06-07

fin : 2024-06-16

Route de l’Aigle

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France m.labbe@ville-chantilly.fr

