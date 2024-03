Fête de la pêche Beauvais, dimanche 2 juin 2024.

Fête de la pêche Beauvais Oise

En effet, chaque année et traditionnellement, le premier dimanche de juin est synonyme de fête pour le monde halieutique. En effet, partout à travers le territoire national, les passionnés se rassemblent dans le but de partager et initier aux plaisirs de la pêche. L’année dernière au sein de notre département, environ 1000 personnes se sont rassemblées dans une dizaine d’associations locales (AAPPMA).

Cette année, la Fédération souhaite compléter le dispositif en s’inscrivant pleinement dans l’événement. En complément des AAPPPMA, elle animera, en collaboration avec la structure du plan d’eau du Canada, une journée spécifique avec diverses animations, démonstrations et partenaires. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 08:00:00

fin : 2024-06-02 19:00:00

147 Rue de la Mie-au-Roy

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

L’événement Fête de la pêche Beauvais a été mis à jour le 2024-03-15 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis