Compiègne Geek Convention 6ème édition Margny-lès-Compiègne, dimanche 2 juin 2024.

Après 5 éditions, toujours plus grandes, toujours plus Geek et toujours plus réussies, l’Association Ultimate Sci-Fi vous donne de nouveau rendez-vous au Tigre pour sa 6ème Édition les 1et et 2 Juin 2024.

TARIFS EN PRÉVENTE :

TARIFS 1j -6 ans GRATUIT / 6 à 12 ans 7€ / +13 ans 10€ / Cosplayers 8€

TARIFS 2j -6 ans GRATUIT / 6 à 12 ans 10€ / +13 ans 16€

TARIFS SUR PLACE :

TARIFS 1j -6 ans GRATUIT / 6 à 12 ans 8€ / +13 ans 11€ / Cosplayers 9€

TARIFS 2j -6 ans GRATUIT / 6 à 12 ans 11€ / +13 ans 17€ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

2 rue Jean Mermoz

Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France contact@letigre.fr

