Les Vadrouilles de l’Office de Tourisme : Journée en Baie de Somme 3 Boulevard Mony Noyon, 6 juin 2024, Noyon.

Noyon Oise

Partez en vadrouilles avec l’Office de Tourisme en Baie de Somme !

Le jeudi 6 juin 2024.

Au programme :

8h15 : rendez-vous sur le parking Grimaldi à Noyon (parking gratuit) et départ pour la côte picarde,

11h : arrivée au Crotoy et embarquement à bord du train historique de la Baie de Somme,

12h : arrivée à Saint-Valery-sur-Somme et déjeuner sur place dans un restaurant (comprenant plat, dessert et boissons),

14h30 : temps libre dans le centre-ville de Saint-Valery-sur-Somme,

16h : visite libre de la Maison de la Baie de Somme. Partez à la découverte des richesses de ce territoire unique : sa faune, sa flore, son histoire, son devenir.

17h30 : départ pour Noyon.

Inclus dans la journée :

transport aller/retour en autocar et déplacements durant la journée

le trajet Le Crotoy/ Saint-Valery-sur-Somme à bord du train à vapeur

la visite de la Maison de la Baie de Somme

le déjeuner (plat, dessert et boissons)

Ne sont pas inclus :

les dépenses d’ordre personnel

les assurances

tout ce qui n’est pas mentionné au programme

Particularités :

Réservation impérative 3 jours avant le départ.

L’Office de Tourisme du Pays Noyonnais ne pourra procéder à aucun remboursement en cas d’erreur lors de l’achat et/ou de non présentation le jour j. Toute annulation n’émanant pas de notre fait ne sera pas remboursée.

3 Boulevard Mony

Noyon 60400 Oise Hauts-de-France



