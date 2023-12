Rêveries sonores 6 Place Aristide Briand Noyon Catégories d’Évènement: NOYON

Oise Rêveries sonores 6 Place Aristide Briand Noyon, 5 janvier 2024, Noyon. Noyon Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 18:30:00

Le vendredi 5 janvier à 18h30, venez assistez à une lecture dans le noir et laisser vous guidez. Sur réservation. A partir de 14 ans.

6 Place Aristide Briand

Noyon 60400 Oise Hauts-de-France

6 Place Aristide Briand Noyon Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noyon/