Le Qatar Prix du Jockey Club à Chantilly Chantilly, dimanche 2 juin 2024.

Le Qatar Prix du Jockey Club à Chantilly Chantilly Oise

Cette journée très attendue du programme hippique est également une sortie appréciée des familles grâce aux nombreuses animations gratuites proposées sur l’hippodrome.

Dans l’écrin de Chantilly, les meilleurs pur-sang de 3 ans s’affrontent pour le Qatar Prix du Jockey Club. Véritable monument des courses de galop, cette compétition de Groupe 1 est un moment très attendu. Nombreux sont les vainqueurs de cette mythique épreuve à avoir fondé de glorieuses lignées d’étalons.

Une sortie pour les passionnés mais aussi pour les familles avec de nombreuses animations gratuites qui raviront les enfants.

La 183ème édition du mythique Qatar Prix du Jockey Club, défi sportif réservé aux pur-sang de 3 ans, vous donne rendez-vous le dimanche 2 juin 2024 dans le cadre unique de l’hippodrome de Chantilly.

Les meilleurs pur-sang de la nouvelle génération des 3 ans tenteront d’accrocher à leur palmarès ce titre suprême, l’un des plus prestigieux en Europe.

Une performance sportive, que ces champions ne peuvent tenter qu’une seule fois dans leur vie !

Cette épreuve est l’une des plus sélectives de la saison et récompense chaque année le pur-sang le plus rapide.

Cette épreuve de Groupe I, le plus haut-niveau des courses de chevaux, a été créée en 1836 et se dispute sur une distance de 2100 mètres, avec une dernière ligne droite en montée de 600 mètres. 1515 15 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 12:00:00

fin : 2024-06-02 20:00:00

Route de l’Aigle

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

