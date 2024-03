visite du jardin de la Touquettoise Le jardin de la » touquettoise » Senlis, dimanche 2 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

La « Touquettoise » résulte de la réunion au 19ème siècle de deux maisons canoniales du chapitre St Rieul. Les deux petits jardins ont été conçus au 19 ème siècle et maintenus tel quels avec allées et bordures de brique. Trois ifs centenaires, rosiers anciens et iris bleus font un écrin d’où émerge la superbe cathédrale de Senlis.

Le jardin de la » touquettoise » 12 rue des pigeons blancs 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Les deux petits jardins ont été conçus au 19 ème siècle et maintenus tel quels avec allées et bordures de brique.

Trois ifs centenaires, rosiers anciens et iris bleus font un écrin d’où émerge la superbe cathédrale de Senlis. parkings publics

©Pierrette Saint-Laurent