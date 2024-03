Et si votre prochaine réunion se passait dans le Métavers ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris, vendredi 29 mars 2024.

Et si votre prochaine réunion se passait dans le Métavers ? Grâce aux plateformes virtuelles de collaboration telles que Horizon Workrooms et des casques Meta Quest Pro, découvrez comment interagir et travailler avec d’autres personnes à distance. Vendredi 29 mars, 14h30 Cité des sciences et de l’Industrie En accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Début : 2024-03-29T14:30:00+01:00 – 2024-03-29T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T14:30:00+01:00 – 2024-03-29T15:30:00+01:00

Et comment votre avatar exprime vos émotions grâce au système de reproduction temps réel des mouvements et mimiques de votre visage.

En partenariat avec Meta.

Le mois des technologies immersives