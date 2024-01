LE PLUS HEUREUX DES TROIS THEATRE EDGAR Paris, lundi 29 avril 2024.

LE PLUS HEUREUX DES TROISDe Eugène Labiche et Edmond GondinetAdaptation et mise en scène Luq HamettMusique originale : Christian GermainDécors : Claude PiersonAvec : GWENOLA DE LUZE, ALEXANDRE PESLE, DAVID MARTIN, OLIVIER DENIZET, ROSALIE HAMET, SOLENN DE CATUELAN et AUBRY DULLIN.Alphonse Marjavel est le plus heureux des hommes. Pour la Saint Alphonse, sa femme Hermance, a invité tous ses amis : Jobelin l’amant de sa première femme, sa nièce Berthe et Ernest son amant. Arrivent de la Sarthe, Omer et Mariette, les nouveaux domestiques qui, par leur candeur et leur ignorance, vont faire imploser tous les arrangements et l’organisation de ce joli petit monde … Avec le concours d’un cerf de la forêt de Compiègne, de Cléo le poisson rouge et d’un hanneton tout droit venu de Pruillé le Chétif ! Le saviez-vous ?Le plus heureux des trois est la première pièce de théâtre que Pierre Bellemare a joué au début des années 2000, en tournée dans toute la France avec comme partenaire Marion Game.

Tarif : 33.90 – 38.30 euros.

Début : 2024-04-29 à 18:30

THEATRE EDGAR 58 BOULEVARD EDGAR QUINET 75014 Paris 75