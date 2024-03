Embellir votre quartier Grands Boulevards – Opéra Mairie de Paris Centre Paris, lundi 29 avril 2024.

La Mairie de Paris Centre a lancé le 20 mars 2023 la concertation pour le deuxième quartier « Embellir votre quartier » de Paris Centre : Grand boulevards – Opéra , qui correspond aux quartiers Temple Enfants-Rouges, Sentier – Arts et Métiers, et une partie de Louvre-Opéra (Vivienne, Gaillon et Place Vendôme).

Cette démarche permet de concentrer autant que possible sur une même période et un même secteur un ensemble de travaux d’aménagement prioritaires, choisis parmi ceux proposés par les habitants et usagers afin de transformer les espaces de leur quotidien : plus de végétalisation, sécurisation et confort des piétons et des cyclistes, mobiliers urbains plus adaptés, mise en valeur du patrimoine…

Vous avez été nombreux à participer à cette concertation et nous vous remercions pour vos contributions utiles et constructives.

Ces dernières ont fait l’objet d’analyses et d’études par les services de la Ville de Paris pour en évaluer la faisabilité.

Nous vous convions à une réunion de restitution des propositions retenues et de présentation du projet global d’aménagement qui se tiendra le lundi 29 avril à 18h30 à la Mairie de Paris Centre.

Par avance merci de votre participation

