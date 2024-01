CHRISTOPHER STILLS CAFE DE LA DANSE Paris, lundi 29 avril 2024.

artiste franco-américain Chris Stills est de retour en France pour présenter son très attendu EP de piano rock intitulé Where Love is Found ». Les six pistes de l’EP, co-produites par Stills et Jim Scott, mettent en vedette les musiciens Sean Hurley, Carmen Vandenberg et Rob Humphries.Rendez-vous le 29 avril 2024 au Café de la Danse pour un concert symbolisant la renaissance du piano rock !

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-04-29 à 20:00

CAFE DE LA DANSE 5, Passage Louis Philippe 75011 Paris 75