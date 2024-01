CASSYETTE La Boule Noire Paris, lundi 29 avril 2024.

La tournée européenne de Cassyette, c’est enfin pour avril 2024 ! Le concert initialement prévu le 26 mars 2023 à La Boule Noire (Paris) aura désormais lieu le 29 avril 2024 dans la même salle. Les billets achetés pour la date du 26 mars 2023 restent valables. Si toutefois vous ne pouvez plus vous rendre à cette nouvelle date, nous vous invitons à vous rapprocher de votre point de vente afin de demander le remboursement de vos billets.Cassyette est une force de la nature. Artiste sans retenue, bruyante et fière, elle revendique haut et fort ses racines rock et ses influences allant de Mötley Crüe à Pink. Après une première tournée à guichets fermés au Royaume-Uni en 2023, elle a depuis joué en première partie de My Chemical Romance, Bring Me the Horizon, Sum 41 et Simple Plan et dans de nombreux festivals au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis. Avec un pop rock alternatif contagieux, l’attendu tout premier album de Cassyette “THIS WORLD FUCKING SUCKS” sera enfin dévoilé en 2024 et succédera à sa “Sad Girl Mixtape”. Deux premiers singles sont dévoilés : “Why Am I Like This” et “Ipecac”.

Tarif : 21.50 – 21.50 euros.

Début : 2024-04-29 à 20:00

Réservez votre billet ici

La Boule Noire 120, Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75