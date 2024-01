FOURCHETTE L’Européen Paris, lundi 29 avril 2024.

FOURCHETTEL’humour, c’est mieux à deux ! Léo et Souley rêvent de jouer ensemble ce spectacle qu’ils préparent depuis des années. Les deux amis sont motivés comme jamais, prêts à tout donner !Mais une fois sur scène, une série d’imprévus et de disputes les empêchent de jouer et de raconter leurs histoires incroyables ! Le moment est venu pour Léo et Souley de régler leurs comptes !Leur amitié tiendra-t-elle ? Arriveront-ils à aller au bout de ce spectacle ? Un one man show à deux, c’est toujours risqué ! Artiste(s) : Léo Attali et Souleymane TouréAuteur(s) : Léo Attali et Souleymane TouréDurée : 70 minutes

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-04-29 à 20:30

L’Européen 5, RUE BIOT 75017 Paris 75