Devenez conseiller France Travail Paris Paris, lundi 29 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-29T15:00:00+02:00 – 2024-04-29T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-29T15:00:00+02:00 – 2024-04-29T17:00:00+02:00

Les conseillers/ères forment le cœur de France Travail et assurent en première ligne une mission de service public. Ils/elles interviennent en agence sur un large spectre d’activités :

l’instruction du dossier d’indemnisation des candidats

– l’accueil, la conduite d’entretien de situation et de suivi

l’accompagnement des recrutements des entreprises

l’animation du réseau des prestataires et des partenaires

Titulaire d’un bac+2 et disposant idéalement d’une première expérience significative, venez découvrir France Travail et son organisation, les types de postes proposés, les étapes et le processus de recrutement.

Accueil des participants

Pôle-emploi et de son organisation

Les postes et les offres d’emploi proposées

étapes et processus des recrutements

Au plaisir de vous accueillir prochainement,

Réunion d’information #TousMobilisés