MASTERCLASS DE REGIS PASQUIER – MASTERCLASS DE RÉGIS PASQUIER Salle Cortot Paris, lundi 29 avril 2024.

Découvrez, avec cette saison des Rencontres musicales de Cortot, la richesse des activités déployées au sein de l’École Normale de Musique de Paris, cette institution unique où se côtoient les grands solistes et pédagogues d’aujourd’hui et les futures étoiles de la scène musicale classique. Au fil des concerts et évènements, suivez les temps forts de l’année dans l’écrin de la Salle Cortot : classes publiques de maîtres prestigieux, récitals de lauréats, de professeurs, de jeunes solistes issus de l’École, concerts de l’orchestre ou de partenaires artistiques.Né dans une illustre famille de musiciens, Régis Pasquier est bercé par la musique dès son plus jeune âge. Cette complicité précoce est d’emblée fructueuse puisqu’elle lui vaut de remporter, à 12 ans, ses Premiers Prix de violon et de musique de chambre au Conservatoire national supérieur de musique de Paris et de s’envoler, deux ans après, aux Etats-Unis. Le voyage sera décisif : il rencontre Isaac Stern, David Oïstrakh, Pierre Fournier et Nadia Boulanger. Séduit par son jeu, Zino Francescatti l’invitera quelques années plus tard à enregistrer avec lui , pour DGG, le Concerto pour deux violons de Bach.Régis Pasquier effectue régulièrement un « tour du monde musical », se produisant, tant en musique de chambre (et plus particulièrement avec le Trio Pennetier-Pasquier-Pidoux) qu’avec des orchestres, en Australie, au Japon, au Canada, aux USA, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud, en Nouvelle-Calédonie, en Russie, sans oublier l’Europe : Grèce, Hongrie, Italie, Allemagne, Espagne, Portugal, Suède, etc., etc.À la rentrée 2015, il devient professeur à l’École normale de musique de Paris. Il est Commandeur des Arts et des Lettres.

Tarif : 10.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-29 à 20:00

Réservez votre billet ici

Salle Cortot 78, rue Cardinet 75017 Paris 75