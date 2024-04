Atelier 2tonnes à la Générale La Générale, paris 14e Paris, lundi 29 avril 2024.

Atelier 2tonnes à la Générale Atelier 2tonnes à la Générale (Paris 14e) lundi 29 avril à 19h00. Cet atelier permet de découvrir l’impact des actions individuelles et collectives sur son empreinte carbone. Lundi 29 avril, 19h00 La Générale, paris 14e Gratuit, sur inscription

Début : 2024-04-29T19:00:00+02:00 – 2024-04-29T22:00:00+02:00

Lundi 29 avril à 19h00, Lauren et Camille, deux adhérentes de Quatorziens en Chemin, auront le plaisir de faciliter un atelier 2tonnes à la Générale (Paris 14e).

Un atelier 2 tonnes, c’est un jeu sérieux de 3 heures, basé sur l’intelligence collective, qui permet de découvrir l’impact des actions individuelles et collectives sur notre empreinte carbone. Une étape essentielle pour débuter son cheminement et passer à l’action contre le réchauffement climatique et protéger notre planète !

Organisé par Quatorziens en Chemin et accueilli par La Générale, l’atelier est ouvert à toutes et tous !

Nombre de places limitées à 10 personnes, inscription en remplissant le formulaire ou en envoyant un email à quatorziensenchemin@gmail.com

Pour en savoir plus sur l’atelier 2tonnes : https://www.2tonnes.org/

Pour découvrir l’association Quatorziens en Chemin : https://quatorziensenchemin.wordpress.com/ Voir moins

La Générale, paris 14e 39 rue Gassendi, 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Paris Île-de-France

changement climatique biodiversité