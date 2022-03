ENS – SUR LA PISTE DE LA COMBE DU LOUP Vinassan Vinassan Catégories d’évènement: Aude

2022-05-29 10:00:00 – 2022-05-29 12:30:00

Vinassan Aude Vinassan 5 km / Facile / + 6 ans

Rendez-vous rue de l’ancienne glacière, passer sous le pont de l’autoroute puis petit parking Une balade dans la Clape, on s’en souvient toujours ! Alors venez la découvrir, le matin par un jeu de piste et l’après-midi par la visite de la Maison de la Clape.

Prévoir pique-nique. Vinassan

