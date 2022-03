ENS – RETOUR VERS LE FUTUR Lastours Lastours Catégories d’évènement: Aude

2022-05-21 14:00:00 – 2022-05-21 17:00:00

Lastours Aude Lastours 3 km / Facile / + 6 ans

Rendez-vous sur le parking du Belvédère Partez pour un saut au Moyen Âge ! Venez découvrir les alentours des châteaux de Lastours et leur histoire au travers de divers ateliers et un jeu de piste sur la biodiversité. Vous trouverez peut-être le trésor !

