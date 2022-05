ENS – NE SOURCE ILLONS PAS POUR MONTER Bages Bages Catégories d’évènement: Aude

Bages

ENS – NE SOURCE ILLONS PAS POUR MONTER Bages, 11 août 2022, Bages. ENS – NE SOURCE ILLONS PAS POUR MONTER Bages

2022-08-11 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-11 21:30:00 21:30:00

Bages Aude Bages Bages n5 km / Moye RDV devant la mairie nDes sources ? Des collines ? Un étang ? Allons voir tout ça de plus près… (réservation obligatoire) Bages

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Bages Autres Lieu Bages Adresse Ville Bages lieuville Bages Departement Aude

Bages Bages Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bages/

ENS – NE SOURCE ILLONS PAS POUR MONTER Bages 2022-08-11 was last modified: by ENS – NE SOURCE ILLONS PAS POUR MONTER Bages Bages 11 août 2022 Aude Bages

Bages Aude