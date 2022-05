ENS – EN QUÊTE D’INSECTES Port-la-Nouvelle Port-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Aude

2022-07-10 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-10 12:30:00 12:30:00

3 km / Facile / + 4 ans

RDV à la maison éclusière, à 10 min à pied du parking obligatoire

Mimétisme ou camouflage, nombre d’insectes savent se dérober aux yeux des prédateurs. Saurons-nous les trouver en cheminant sur les sentiers de l’île ? (réservation obligatoire)

i.carabus@orange.fr

Matériel d’observation fourni. +33 6 81 44 84 70 Port-la-Nouvelle

