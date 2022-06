EN BLANC ET NOIR # 10 – BERNAT CATALA RAMS – EUNMI KO ET LÉO VERMOT Lagrasse Lagrasse Catégories d’évènement: Aude

Lagrasse

EN BLANC ET NOIR # 10 – BERNAT CATALA RAMS – EUNMI KO ET LÉO VERMOT Lagrasse, 10 juillet 2022, Lagrasse. EN BLANC ET NOIR # 10 – BERNAT CATALA RAMS – EUNMI KO ET LÉO VERMOT

Lagrasse Aude A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11

2022-07-10 – 2022-07-10 Lagrasse

Aude Lagrasse En Blanc Et Noir est un Festival International de Piano fondé et dirigé artistiquement par Robert Turnbull, critique musical anglais, domicilié à Lagrasse.

Ce festival, entièrement gratuit, vous accueille pour des concerts à midi, à 18 H et à 21H30 dans ce cadre enchanteur. à 12h : Bernat Català Rams / Enrique Granados, Manuelde Falla, Issac Albéniz.

à 18h : Eunmi ko / David Liptak, Ania Vu, John Liberatore, Tyler Kline, Juhi Bansal.

à 21h30 : Léo Vermot Desroches, ténor et Yun-ho Chen / Robert Schumann, Hugo Wolf. ab@enblancetnoir.com Lagrasse

dernière mise à jour : 2022-06-28 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11

Détails Catégories d’évènement: Aude, Lagrasse Autres Lieu Lagrasse Adresse Lagrasse Aude A.D.T. de l'Aude / Arts Vivants 11 Ville Lagrasse lieuville Lagrasse Departement Aude

Lagrasse Lagrasse Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lagrasse/

EN BLANC ET NOIR # 10 – BERNAT CATALA RAMS – EUNMI KO ET LÉO VERMOT Lagrasse 2022-07-10 was last modified: by EN BLANC ET NOIR # 10 – BERNAT CATALA RAMS – EUNMI KO ET LÉO VERMOT Lagrasse Lagrasse 10 juillet 2022 Lagrasse Aude A.D.T. de l'Aude / Arts Vivants 11

Lagrasse Aude