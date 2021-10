ELODIE POUX LE SYNDROME DU PLAYMOBIL Narbonne, 29 janvier 2022, Narbonne.

ELODIE POUX LE SYNDROME DU PLAYMOBIL 2022-01-29 – 2022-01-29

Narbonne Aude

EUR 32 41

Elodie Poux ose tout, c’est à ça qu’on la reconnaît. Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd passé d’animatrice petite enfance, cette trentenaire à l’humour libérateur impose sur scène, en quelques minutes, son univers faussement naïf. Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres, et d’un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures auprès des enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies. Nul besoin d’avoir procréé, ni d’avoir travaillé auprès d’enfants pour apprécier le spectacle, les spectateurs sont unanimes : « Cet humour est grinçant, ça pique, mais ça fait du bien ! ». Après sa démission des Ecoles Maternelles (enfin depuis qu’on lui a demandé de ne plus revenir) Elodie Poux est partie en tournée (près de 150 représentations par an) avec son spectacle dans toute la France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, et même à Saint Denis la Chevasse ! (si si ça existe). Elle écume également les festivals d’humour, les plateaux d’artistes et les émissions radiophoniques et télévisées. Si Elodie Poux passe près de chez vous, allez la voir ! Et comme beaucoup de spectateurs avant vous, vous repartirez en vous massant les zygomatiques, vous serez atteint du syndrome du Playmobil !

