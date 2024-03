DUNE : DEUXIÈME PARTIE Centre d’art et de Culture Meudon, samedi 30 mars 2024.

DUNE : DEUXIÈME PARTIE Science-Fiction de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet…États-Unis -2024- 2H46 – vost 30 et 31 mars Centre d'art et de Culture

Paul Atreides s’unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes : choisir entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers.

SAMEDI 30 : 20h

DIMANCHE 31 : 16h30

Centre d’art et de culture – vost

Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France