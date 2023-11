Biques – Suresnes TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR, 3 mai 2024, SURESNES.

Biques – Suresnes TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR. Un spectacle à la date du 2024-05-03 à 20:30 (2024-05-03 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

THEATRE DE SURESNES JEAN VILAR (2-007924) présente : ThéâtreDès 12 ans——————-BIQUESDurée : 1h40 Elles sont neuf : soignantes, mères, filles et résidentes. Elles se rencontrent par la force des choses dans un EHPAD. Le lieu devient le théâtre d’histoires intimes, de paroles sincères, de rires et de la puissance du collectif. La compagnie Les milles printemps nous propose d’entrer dans le quotidien d’un EHPAD. On y rencontre des mamies fantasques, cette femme qui doit prendre la difficile décision de mettre sa mère en maison de retraite ou encore la directrice de l’établissement au bord de l’implosion. Avec cette galerie de portraits, Biques nous montre qu’à tout âge on est frappé par le regard de l’autre et le poids de la société. En faisant corps ensemble, entre les générations, ces femmes créent un espace joyeux où il fait bon vivre. Les comédiennes se métamorphosent d’un rôle à l’autre avec réjouissance et finesse. Les personnages hauts en couleurs nous touchent profondément et nous font réfléchir. Un spectacle intergénérationnel qui fait du bien et insuffle une énergie vitale : à tout âge, le présent nous appartient ! De Gabrielle Chalmont-Cavache et Marie-Pierre Nalbandian Mise en scène Gabrielle Chalmont-Cavache Avec Claire Bouanich, Sarah Coulaud, Louise Fafa, Lawa Fauquet, Marie-Pascale Grenier, Carole Leblanc, Maud Martel, Taïdir Ouazine, Jeanne Ruff, Collaboration à l’écriture Marina Tomé, Lumières Emma Schler, Scénographie Lise MazeaudCréation musicale Balthazar Ruff, Chorégraphie Marion Gallet assistée de Louise FafaConception vidéo Jonathan Schupak, Costumes Sarah Coulaud Ouverture des portes 30min avant la représentation.Les personnes à mobilité réduite doivent contacter la billetterie pour avoir des places PMR au numéro suivant : 01.46.97.98.10 Biques Biques

Votre billet est ici

TH. DE SURESNES – SALLE JEAN VILAR SURESNES place Stalingrad Hauts-de-Seine

33.0

EUR33.0.

Votre billet est ici