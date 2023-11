La feria de Pâques Différents lieux du centre-ville Arles, 29 mars 2024, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

La saison taurine arlésienne est rythmée par ses ferias : la Feria de Pâques pour Pâques et la feria du riz en septembre.

Il y a bien sûr les corridas aux arènes mais pas seulement ! Bodegas et penas investissent la ville pour un week-end 100% festif !.

2024-03-29 fin : 2024-04-01

Différents lieux du centre-ville

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The bullfighting season in Arles is punctuated by its ferias: the Feria de Pâques at Easter and the feria du riz in September.

Of course, there are bullfights in the arena, but that’s not all! Bodegas and penas take over the town for a 100% festive weekend!

La temporada taurina de Arles está marcada por sus ferias: la Feria de Pâques, en Semana Santa, y la feria du riz, en septiembre.

Por supuesto, están las corridas de toros en las plazas, ¡pero eso no es todo! Bodegas y penas toman la ciudad para un fin de semana 100% festivo

Die Stierkampfsaison in Arlésia wird von ihren Ferias bestimmt: die Feria de Pâques zu Ostern und die Feria del Riz im September.

Natürlich gibt es die Stierkämpfe in den Arenen, aber nicht nur! Bodegas und Penas erobern die Stadt für ein 100%iges Festwochenende!

