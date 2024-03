Danse – Save the last dance for me Salle Raoul Masquliez Villeneuve-d’Ascq, dimanche 31 mars 2024.

Danse – Save the last dance for me Dimanche 31 mars 20224 à 16h à la salle Masqueliez, La rose des vents présente une performance virevoltante et physique de la polka chinata par le chorégraphe Alessandro Sciarroni.

Comment relancer une danse sur le point de disparaître ?

Lorsque le chorégraphe italien Alessandro Sciarroni s’est intéressé à la polka chinata, en 2018, seuls cinq danseurs la pratiquaient encore en Italie.

Elle a pourtant traversé le XXe siècle : exécutée à l’origine uniquement par des hommes, cette danse de séduction populaire est née à Bologne dans les années 1900.

En collaboration avec Giancarlo Stagni, maître à danser qui a retrouvé et étudié des vidéos de polka chinata, Alessandro Sciarroni propose dans Save the last dance for me une performance virevoltante et physique de cette danse. Deux interprètes, Gianmaria Borzillo et Giovanfrancesco Giannini, l’exécutent sur une cadence techno – manière de diffuser à nouveau ces mouvements presque oubliés et repousser la « dernière danse » de la polka chinata.

À l’issue de la représentation, vous êtes invités, à votre tour, à perpétuer la tradition, en apprenant les bases de la polka chinata lors d’un atelier. Il ne vous restera plus qu’à vous élancer sur la piste de danse !

